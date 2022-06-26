Более 20 грузовиков сгорело в Сватово после обстрела ВСУ

Фото: РИА Новости

Более 20 грузовиков сгорели во время пожара в населенном пункте Сватово Луганской Народной Республики, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС ЛНР. Возгорание произошло в результате обстрела территории украинскими войсками, отметили представители частично признанной республики.

В результате артиллерийского обстрела пожаром уничтожено перекрытие ангара на площади 120 кв. м и 23 единицы грузовой техники, повреждено складское помещение на площади 60 кв. м и ангар на площади 50 кв. м, — сообщила пресс-служба МЧС.

До этого официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в ходе утреннего брифинга заявил о запуске одной ракеты из ТРК «Точка-У» по Сватово силами ВСУ.

27 мая ВСУ также нанесли удар ракетой «Точка-У» по поселку Сватово. По данным Генпрокуратуры ЛНР, в результате обстрела на месте погибли два человека, ранения различной степени тяжести получили восемь. Позже уточнялось, что число погибших от детонации боевой части ракеты увеличилось до трёх, а число раненых граждан достигло 14.