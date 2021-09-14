Более 2,5 тысячи афганцев получат вид на жительство в Германии

Примерно 2,6 тысячи выходцев из Афганистана, которым потенциально угрожает опасность на родине, получат вид на жительство в Германии. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источник в МВД ФРГ. Речь идёт о журналистах, правозащитниках, художниках, учёных и других лицах, а также членах их семей.

Немецкие власти уже выдали им разрешение на пребывание в стране. Они смогут жить в Германии, не подавая прошений о предоставлении убежища.

По сведениям агентства, с приходом к власти в Афганистане талибов из страны в ФРГ были эвакуированы 4,5 тысячи человек, из которых примерно 3,9 тысячи — афганцы. Коме того, несколько беженцев из Афганистана прибыли в Германию иными способами.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна не примет ни одного выходца из Афганистана. По его словам, их интеграция «очень трудна». В первую очередь сложности связаны с уровнем образования афганцев и расхождениями в фундаментальных ценностях.

16 августа движение «Талибан» (запрещено в РФ) окончательно захватило весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.