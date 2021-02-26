Более 15 человек умерли в Швейцарии после вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/93dff570-789d-11eb-b4d4-96000091f725_660.jpg Фото: Joerg Boethling/imago-images.de/Global Look Press

Надзорный орган Швейцарии за рынком лекарств Swissmedic заявил о смерти как минимум 16 человек после прививок препаратами от COVID-19 фирм Pfizer и Moderna.

Это стало известно после изучения регулятором 364 сообщений о предполагаемых побочных реакциях на вакцинацию. Из них 199 были связаны с препаратом Pfizer, а 154 — с вакциной от Moderna. Специалисты выявили 95 серьёзных реакций, в том числе четыре случая анафилактического шока и 16 смертей.

В 16 серьёзных случаях люди умерли с разным интервалом после вакцинации. Их средний возраст составлял 86 лет, и у большинства из них уже были серьёзные заболевания, — подчеркнули в Swissmedic.

При этом регулятор указал, что анализ летальных исходов не выявил их связь с вакцинацией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что литовская служба контроля лекарств (ЛСКЛ) зафиксировала смерть 77-летнего мужчины после вакцинации от COVID-19. Глава ЛСКЛ Гитис Андрюлёнис уже заявил об имеющихся доказательствах того, что не вакцинация явилась причиной смерти. Андрюлёнис добавил, что у пенсионера были проблемы с сердцем и кровеносной системой.