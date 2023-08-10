Пожар в центре для людей с ограниченными возможностями, расположенном во французской коммуне Винценхайм, унес жизни 11 человек, сообщает телеканал BFMTV. По его данным, они не сумели вовремя выбраться из здания. Тела погибших нашли спасатели, рассказал вице-прокурор коммуны Натали Кильвассер. Всего в центре проживали 28 человек.
Все граждане, находившиеся на первом этаже, остались в живых. Также пять человек успели выйти со второго этажа. Остальные 11 погибли, — уточнила она.
Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов допрашивают владельца здания, в котором произошел пожар. Предполагается, что пожар возник из-за тлеющего огня в камине, однако точные причины произошедшего неизвестны. Сотрудники французской прокуратуры отмечают, что в ходе последних проверок центр для инвалидов был признан несоответствующим нормам пожарной безопасности.
Как сообщалось ранее, в результате лесных пожаров на гавайском острове Мауи погибли не менее шести человек, еще шестеро пострадали. Мэр одноименного округа Ричард Биссен — младший уточняет, что туристический город Лахайна оказался наиболее пострадавшим от пожаров населенным пунктом.