Более 10 человек сгорели заживо при пожаре во французском доме инвалидов Жертвами пожара в доме инвалидов французского Винценхайма стали 11 человек

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пожар в центре для людей с ограниченными возможностями, расположенном во французской коммуне Винценхайм, унес жизни 11 человек, сообщает телеканал BFMTV. По его данным, они не сумели вовремя выбраться из здания. Тела погибших нашли спасатели, рассказал вице-прокурор коммуны Натали Кильвассер. Всего в центре проживали 28 человек.

Все граждане, находившиеся на первом этаже, остались в живых. Также пять человек успели выйти со второго этажа. Остальные 11 погибли, — уточнила она.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов допрашивают владельца здания, в котором произошел пожар. Предполагается, что пожар возник из-за тлеющего огня в камине, однако точные причины произошедшего неизвестны. Сотрудники французской прокуратуры отмечают, что в ходе последних проверок центр для инвалидов был признан несоответствующим нормам пожарной безопасности.

Как сообщалось ранее, в результате лесных пожаров на гавайском острове Мауи погибли не менее шести человек, еще шестеро пострадали. Мэр одноименного округа Ричард Биссен — младший уточняет, что туристический город Лахайна оказался наиболее пострадавшим от пожаров населенным пунктом.