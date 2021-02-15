Боль в ногах назвали симптомом смертельной болезни

О развитии рака предстательной железы может свидетельствовать боль в бёдрах, позвоночнике или верхней части ноги. К такому выводу пришли британские учёные из Фонда борьбы с раком простаты.
Как
Также учёные отмечают, что к признакам рака простаты также относятся проблемы с эрекцией, дискомфорт при эякуляции, трудности при мочеиспускании, присутствие крови в семенной жидкости.
Раком предстательной железы называют злокачественное новообразование, которое появляется из эпителия альвеолярно-клеточных элементов простаты. Это один из наиболее распространённых типов онкологии у мужчин.
Ранее онкологи из Великобритании предупредили, что бледная кожа может сигнализировать о раке кишечника. Об этом писал NEWS.ru.