https://static.news.ru/photo/0f99dfd4-55a7-11ea-8200-fa163e074e61_660.jpg Юрий Бойко Фото: zagittya.com.ua

Экономическую политику нынешнего украинского правительства можно назвать «абсолютно провальной». Такое мнение высказал сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Отчёт правительства — это не более чем яркие лозунги. Это просто полкило макулатуры без всякой конкретики. Полностью провалена политика, — заявил депутат Верховной рады.

По его словам, промышленное производство ежемесячно падает на 5–6%, что влечёт за собой сокращение рабочих мест.

Страна в долгах — сегодня сумма совокупного госдолга достигла 1 трлн 998,3 млрд гривен. Людям задолжали по зарплатам 3 млрд гривен, долги за ЖК-услуги превысили 63 млрд, — подчеркнул Бойко.

Как писал NEWS.ru, заявления замминистра социальной политики Украины Натальи Ненюченко о возможном снижении пенсий в стране — это самый настоящий фейк. Во власти ни о чём подобном разговоров не идёт, поэтому указанные слова могут быть обычным частным мнением. Таким образом слова Ненюченко прокомментировал первый президент Украины Леонид Кравчук.