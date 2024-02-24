Бойцы ВСУ заявили об отсутствии мотивации и энтузиазма продолжать конфликт NTV: у военных ВСУ пропала мотивация продолжать боевые действия

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Украинские военнослужащие растеряли энтузиазм и мотивацию для продолжения боевых действий, сообщает немецкий телеканал NTV. Один из бойцов признался в этом, добавив, что в армии не хватает людей. По его словам, еще одной проблемой является сильнейшее моральное истощение военных.

У нас большая проблема с людьми. Нам совсем не хватает людей. У людей пропал энтузиазм, который у них присутствовал в самом начале. <...> Многие из наших людей истощены, — рассказал украинский военнослужащий.

Солдаты ВСУ также жалуются на российские беспилотники, которые часто срывают их атаки. По словам бойцов, дроны ВС РФ также мешают копать окопы. БПЛА сразу замечают военных, которые оказываются вне укрытий, добавили они.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что при взятии под контроль Авдеевки в плен сдались около 200 украинских военнослужащих. По словам бойцов ВС РФ, в течение нескольких ближайших дней ожидается, что в плен попадет еще около 100 человек. Министр обороны Сергей Шойгу в свою очередь напомнил им, что с пленными военнослужащими нужно обращаться гуманно.