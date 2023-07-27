Бойцы ВСУ стреляли друг в друга в начале контрнаступления Financial Times: контрнаступление ВСУ погрязло в хаосе на первом этапе операции

Фото: МО Украины

Контрнаступление ВСУ, которое долго обсуждали в Киеве, на практике оказалось плохо подготовленной авантюрой, сообщает Financial Times, ссылаясь на участников военной операции. По словам бойцов, случаи дружественного огня были нормой, а атаки превращались в спасательные операции.

Военные описали хаос в первые дни операции: инциденты с дружественным огнем и атаки, которые быстро перерастали в спасательные операции после того, как были остановлены минными полями, противотанковыми ракетами и российскими вертолетами Ка-52, — пишет издание.

Двое солдат ВСУ в беседе с журналистами объяснили проблемы эффективной обороной российских войск. В Киеве не рассчитывали на столь ожесточенное сопротивление ВС РФ, потому командование бросило в бой неопытных новобранцев.

Ранее военкоры сообщили о неудачной попытке ВСУ прорвать российскую оборону в районе Орехова на Запорожском направлении. Противник активизировался в зоне ответственности 291-го полка ВС РФ.

Украинские войска атаковали волнами при поддержке авиации и тяжелой бронетехники. Это не помогло им добиться успеха — нарвавшись на плотный артиллерийский огонь, подразделения ВСУ понесли значительные потери. ВС РФ удалось поразить не менее семи единиц техники противника огнем из гаубиц, реактивной артиллерии и противотанковых ракетных комплексов.

Также в бой вступили танки и армейская авиация ВС РФ. Украинским солдатам пришлось спасаться бегством, бросая бронемашины западного производства.