Бойцы ВСУ признались в новой зависимости NYT: солдаты ВСУ подсели на энергетики

Фото: МО Украины

Солдаты Вооруженных сил Украины употребляют энергетические напитки в больших количествах, сообщает The New York Times. Один из украинских военных, известный под псевдонимом Психо, рассказал, что утром перед патрулированием и даже перед атакой он пьет энергетические напитки.

По словам бойца, в таких условиях, когда приходится долго бодрствовать и не всегда есть возможность поесть, энергетики становятся неотъемлемой частью их рациона. Он рассказал, что банки с напитками можно найти как в траншеях, так и в танках.

По данным The New York Times, спрос на энергетики на Украине вырос на 50 процентов с начала СВО. По версии издания, продажи энергетических напитков также оказывают положительное влияние на экономику страны.

Ранее массовое бегство ВСУ с позиций сняли на видео. Кадры были сделаны во время штурма ВС РФ с артиллерийской подготовкой украинского укрепрайона.

Бойцы Алтайской бригады сибирского объединения группировки войск «Центр» начали заходить на позиции ВСУ под прикрытием артиллерии ВС РФ. Украинские бойцы, которые обороняли первую линию окопов, начали отступать по ближайшей лесополосе. За короткое время свои позиции покинули не менее 30 украинских военнослужащих.