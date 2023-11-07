Бойцы ВСУ подрались с сотрудниками СБУ из-за песни «Владимирский централ»

Фото: СБУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины вступили в конфликт с сотрудниками службы безопасности этой страны (СБУ) из-за того, что последние прослушивали в ресторане песню российского шансонье Михаила Круга «Владимирский централ», сообщает издание «Украина.ru». Сотрудники обоих ведомств не смогли решили эту проблему словесно, из-за чего конфликт перерос в драку. Троих бойцов ВСУ госпитализировали с травмами.

Конфликт разразился 4 ноября в одном из ресторанов в Винницкой области. На опубликованных в Сети кадрах видно, как девушка открывает дверь в зал, где за столом сидит компания и слушает русскую музыку. После этого она обращается к сотрудницам ресторана с вопросом, почему происходящее игнорируется. Вскоре после этого началась драка.

В августе в Верховной раде зарегистрировали законопроект, предлагающий запретить использование российской музыки в торговых точках, заведениях общепита и в сфере услуг, усилив ответственность за его нарушение. Использование русских фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов или их частей будет штрафоваться от 300 до 500 базовых необлагаемых налогом минимумов.

До этого правительство Украины запретило индивидуальные номерные знаки на автомобилях, содержащие буквы Z и V, которые ассоциируются с российской спецоперацией. Под запрет подпадают как комбинации Z и V, так и их использование по отдельности, в том числе для замены букв «З», «С», «В» и «Ф» в словах, написанных кириллицей.