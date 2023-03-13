Бойцы ВСУ в Артемовске рассказали, чего им больше всего не хватает Бригада «Эдельвейс» в Артемовске заявила о нужде в боеприпасах и вооружении

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Военнослужащие ВСУ в Артемовске остро нуждаются в вооружении и пополнении боеприпасов, заявил в эфире украинского телеканала «Рада» начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба. Он пояснил, что бойцы ВСУ находятся в городе 10-й месяц без ротации в плохих условиях, при которых военнослужащим нужно держать оборону.

На нашей линии обороны необходимо больше боеприпасов и вооружения, чтобы держать оборону, это самое главное. Нелегко, мы тут стоим уже десятый месяц без ротации, поле, сырость, сейчас не тепло, — сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ВСУ несут большие потери в Артемовске из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых. Издание указало, что мощеные дороги находятся под обстрелом российских войск, а из-за распутицы украинские войска не могут воспользоваться грунтовыми.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны продолжать оборону Артемовска тем, что в случае его взятия российскими войсками им откроется путь наступления на другие крупные города Донбасса. Город расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии.