Бойцы ВСУ на заводе «Азот» ищут контакты для переговоров Посол ЛНР в России Мирошник: бойцы ВСУ на заводе «Азот» в Северодонецке ищут возможности для переговоров

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Солдаты вооруженных сил Украины

Украинские военнослужащие на заводе «Азот» в Северодонецке пытаются найти контакты для переговоров, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он подчеркнул, что украинские военные не могут покинуть территорию завода, все пути отступления для них отрезаны.

Отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия. Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен. Отправляются обдумывать, — написал Мирошник в своем Telegram-аккаунте.

Посол добавил, что в подвальных помещениях завода могут находиться мирные жители, их число не известно. Некоторые из этих людей, по его словам, находят возможность связаться с близкими, чтобы сообщить о том, что они живы и продолжают оставаться в подвалах.

О том, что солдаты ВСУ удерживают сотни мирных жителей в подвалах завода «Азот» ранее сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-аккаунте. В военном ведомстве добавили, что на территории предприятия находятся емкости с вредными химикатами, которые заминировали украинские военные. Представители министерства утверждают, что военнослужащие Украины планируют подрыв данных резервуаров, в которых находится кислота, аммиак и аммиачная селитра, при отступлении с занятых позиций.