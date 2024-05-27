Бойцы ВС РФ захватили «машину апокалипсиса» на Украине «Осведомитель»: ВС РФ захватили под Харьковом канадский броневик Roshel Senator

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России захватили поставленный украинским войскам канадский бронеавтомобиль Roshel Senator в городе Волчанск Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Осведомитель». В СМИ данный броневик известен как «машина для апокалипсиса».

Roshel Senator оснащен цельносварной бронекапсулой, рассчитанной на 12 пассажиров. Днище машины также бронированное, рассчитанное на подрывы гранатами и противопехотными минами. Кроме того, броневик обладает автономной системой вентиляции и пожаротушения, на корпусе установлены камеры кругового обзора с функцией ночного видения. Авто оснащено 330-сильным турбодизелем объемом 6,7 литра.

Ранее депутат Государственной думы РФ, координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республики Виктор Водолацкий сообщал, что российские военные после взятия под контроль села Старица Харьковской области сумели перерезать поставки боеприпасов и резервов украинской армии в Волчанск. По его словам, удержание населенного пункта также даст возможность полностью снять проблему ударов по Белгородской области. Жители Харьковской области ждут российскую армию, заключил депутат.