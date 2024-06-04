Бойцы ВС РФ показали захваченный у ВСУ уникальный прибор наблюдения RT: спецназ «Ахмат» захватил у ВСУ уникальный американский прибор наблюдения

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Военнослужащие спецназа «Ахмат» захватили уникальный прибор наблюдения и обнаружения американского производства, рассказал RT боец с позывным Раут. Отмечается, что устройство сочетает в себе функции прибора ночного видения и тепловизора.

Это является телевизором и «ночником» (прибором ночного видения — NEWS.ru) в одном лице. Он устанавливается как на планку Пикатинни на автомат, также устанавливается на возвышенностях, на удалении кабеля, и подключается к [монитору], — рассказал военный.

По его словам, прибор был адаптирован кустарным способом под использование украинскими солдатами. Военные ВСУ пытались установить его для ночного наблюдения за позициями ВС РФ, но бойцы «Ахмата» это заметили и перехватили прибор.

Мы, естественно, этого не допустили и приобрели этот замечательный инструмент себе, — добавил Раут.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что слабая подготовка военнослужащих привела к тому, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с проблемами при использовании американских танков M1 Abrams. По его словам, подготовленных танкистов у Украины осталось мало, кроме того, нужно отметить профессионализм российских военных, которые подбивают эту бронетехнику.