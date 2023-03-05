Бойцы «Вагнера» заняли железнодорожную станцию в Артемовске Народная милиция ДНР: бойцы «Вагнера» заняли станцию Ступки в Артемовске

Служащие ЧВК «Вагнер» заняли железнодорожную станцию Ступки на севере Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщила в Telegram Народная милиция ДНР. По данным организации, весь прилегающий к станции район находится под контролем российских военнослужащих.

Штурм и зачистка железнодорожной станции Ступки на северной окраине Артемовска завершились и район города теперь полностью под контролем бойцов ЧВК «Вагнер», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение своего руководителя Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что Артемовск фактически окружен российскими войсками. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать возможность уйти из города старикам и детям, воюющим на стороне ВСУ.

После этого глава подразделения ВСУ Мадьяр заявил, что украинское командование дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что войска пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.

Позднее о подобном приказе рассказал и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. Перевод в другое место он расценил как мелкую политическую месть.