Члены украинского батальона «Айдар» обстреляли детсад в Нью-Йорке РИА Новости: украинский батальон «Айдар» обстрелял детский сад «Золотая рыбка» в Нью-Йорке Донецкой области

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Солдаты батальона «Айдар» Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли детский сад «Золотая рыбка» в подконтрольном Киеву поселке Нью-Йорк под Донецком, передает РИА Новости. По информации агентства, здание было обстреляно прямой наводкой из танка. Отмечается, что таким образом военные отомстили местным жителям, которые ранее не дали батальону сделать из детского сада свой опорный пункт.

Националисты пытались занять помещения детского садика «Золотая рыбка» и организовать там свой опорный пункт. Местные жители не позволили им этого сделать. В наказание за неповиновение националисты подогнали к детскому садику свой танк и обстреляли здание из главного калибра, — сообщил корреспондент со ссылкой на разведку 9-го полка Народной милиции ДНР.

Поскольку населенный пункт находится под контролем ВСУ, на данный момент разведка ДНР не располагает сведениями о жертвах удара.

10 августа штаб теробороны Донецкой Народной Республики заявил, что украинские войска обстреляли школу-интернат в Петровском районе Донецка, а также детский сад в Кировском районе. Отмечается, что зданию интерната был нанесен ущерб, о жертвах и ранениях в результате этого обстрела не сообщается. При обстреле детского сада были ранены два человека.