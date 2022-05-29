Силы ЛНР закрепились на окраинах Северодонецка в Донбассе

Фото Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы Народной милиции ЛНР закрепились на окраинах города Северодонецк в Донбассе, пишет РИА Новости. Отмечается, что солдаты ВСУ продолжают атаки на жилые районы, из которых ранее они были вынуждены отступить. По словам представителя военных структур ЛНР, украинские силовики «не хотят воевать», прячась за спинами мирных граждан.

Приближаемся к Северодонецку, подразделения НМ уже закрепились на территории города. Однако сейчас по подъездам работает ствольная артиллерия противника, применяются БПЛА, мы с ними боремся, — заявил военный НМ ЛНР.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил, что город Северодонецк в Луганской Народной Республике освобождён и находится под полным контролем российских военных. Он отметил, что все позиции украинских националистов были уничтожены. По словам руководителя Чечни, бойцы ВС РФ справились с поставленной задачей всего за три часа вместо запланированных трёх дней.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сложившуюся ситуацию вокруг Донбасса «очень тяжелой». Он рассказал, что противник сосредоточил там «максимум артиллерии, максимум резервов».