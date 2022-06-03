Бойцы ДНР заняли 224 населенных пункта в Донецкой области

Фото: dan-news.info

Военные ДНР взяли под свой контроль 224 населенных пункта в Донецкой области, сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики. В частности, бойцы республики заняли поселки Яровая и Щурово. В данный момент продолжаются бои за город Святогорск.

В настоящее время под нашим контролем находятся 224 населенных пункта, включая Яровую и Щурово. Идут бои за Святогорск, — отмечается в сообщении.

Противник открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением 122-мм РСЗО БМ-21 «Град», 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм минометов и танков, заявили в штабе ДНР.

Ранее представители Народной милиции ДНР сообщили, что бойцы республики и ВС РФ отбили попытку прорыва украинской армии в районе поселка Новгородское в Донбассе. Во время боестолкновений военные уничтожили две БМП, грузовой автомобиль и до 20 солдат ВСУ.

До этого бывший глава следственного управления СБУ генерал Василий Вовк заявил, что солдаты украинской армии продолжают отступление. Так он прокомментировал заявления Киева о переходе ко второй фазе боевых действий.