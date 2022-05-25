Бойцы черкасской теробороны сложили оружие, оказавшись на передовой

Вооружённые силы Украины / Фото Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Солдаты батальона черкасской территориальной обороны ВСУ отказались идти в бой, об этом говорится в коллективном видеообращении этого подразделения, которое было опубликовано на странице 56-й отдельной мотопехотной бригады в Telegram. В своём обращении бойцы терробороны отметили, что командование бросило их под танки «как пушечное мясо».

У нас уже есть двое убитых и много раненых, воевать нам нечем, только пистолеты и автоматы. Да и ими мы не владеем как следует. Наши командиры нас попросту бросили под танки как пушечное мясо, — говорит в видеообращении глава подразделения.

Накануне бойцов 115-й бригады ВСУ отправили в СИЗО № 6 в Бахмуте после жалоб на низкий боевой дух и отсутствие огневой поддержки. Им предъявлено обвинение в дезертирстве.

До этого солдаты 115-й бригады опубликовали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нём они сообщили, что им не подготовили позиции для отступления и не оказывают огневую поддержку. Кроме того, солдаты указали на некомпетентность вышестоящего командования, что стало причиной потерь боевой техники и личного состава. Следом бойцы отказались выполнять приказы президента и командования, поскольку «их отправляли на верную смерть».