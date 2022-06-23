Бойцы «Айдара» на заводе «Азот» заявили о готовности сдаться в плен

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Химический комбинат «Азот» (на дальнем плане) в Северодонецке

Бойцы нацбатальона «Айдар», которые находятся в оцеплении на заводе «Азот» в Северодонецке, заявили о готовности сдаться в плен, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Народной милиции ЛНР. Собеседник агентства уточнил, что украинские военные назвали два условия добровольной сдачи в плен. Первое — прекращение огня со стороны бойцов НМ ЛНР, второе — гарантии безопасности для мирных граждан.

Айдаровцы, засевшие на «Азоте», по имеющейся информации, выразили готовность прекратить сопротивление и сдаться. Условия, которые они выдвигают: прекращение огня, безопасный выход с промзоны гражданских лиц, а потом и они якобы готовы сложить оружие и сдаться, — заявил источник, близкий к кругам НМ Луганской Республики.

Ранее представитель луганской Народной милиции заявил, что массовая сдача в плен украинских военных из батальона «Айдар», заблокированных на химическом предприятии «Азот» в Северодонецке, начнется сегодня, 23 июня. Он уточнил, что солдаты ВСУ начнут сдаваться ближе к вечеру.

Ранее представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко заявил, что всю территорию ЛНР могут освободить от украинской армии в ближайшее время. Он отметил, что об этом свидетельствуют те обстоятельства, которые складываются в данный момент «на земле».