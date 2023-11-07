Бойцов ВСУ будут легально лечить марихуаной Bloomberg: Рада в ноябре может одобрить закон о лечении солдат ВСУ каннабисом

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада уже в ноябре может принять в окончательном чтении закон о легализации медицинского каннабиса для помощи ветеранам, пишет Bloomberg со ссылкой на главу комитета по здравоохранению Украины Михаила Радуцкого. Несмотря на инициативу парламентариев, ее поддерживают далеко не все жители страны. В июле за эту идею высказались 35% жителей страны, а против — 37%. Остальные не определились с выбором.

Лечением с помощью каннабиса власти надеются облегчить состояние украинцев с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Издание напоминает, что, согласно исследованиям, медицинский каннабис может лишь временно приглушить травматические эмоции, а также негативно влияет на здоровье в случае постоянного употребления.

Первое голосование в парламенте Украины по этому вопросу прошло летом, тогда из 450 депутатов легализацию лечения марихуаной поддержали 268. Среди голосовавших против была фракция бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, которая считает, что одобрение закона приведет к неконтролируемому производству наркотика и, соответственно, такому же его потреблению.

Проект закона был внесен в парламент премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По замыслу кабмина, медицинский каннабис не будет конкурировать с «уличным», потому что содержит лишь каннабидиол, который не имеет психоактивного действия. Главный санитарный врач страны Игорь Кузин выразил надежду, что в скором времени закон будет принят.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.