Бойца ВСУ приговорили к пяти годам колонии за отказ форсировать Днепр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снигиревский районный суд Николаевской области Украины приговорил бойца ВСУ к пяти годам лишения свободы за отказ участвовать в форсировании реки Днепр, сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на решение суда в реестре. Инцидент произошел в ноябре 2023 года, когда украинская армия пыталась занять село Крынки в Херсонской области.

Подсудимый проходил службу по мобилизации в должности стрелка-оператора одной из бригад морской пехоты ВСУ. 5 ноября 2023 года он публично отказался выполнять приказ командира роты, который отправил военнослужащих форсировать Днепр. Факт отказала был зафиксирован на видео. После этого против мужчины возбудили дело о неповиновении в условиях военного положения.

Подсудимого задержали в декабре 2023 года. На судебном заседании он не признал вину, сославшись на контузию, которую он получил во время боевых действий. Он также указал, что у него на содержании есть ребенок, имеющий инвалидность, и пожилая бабушка, но Снигиревский районный суд не счел эти обстоятельства смягчающими. Бойца приговорили к пяти годам лишения свободы.

Спикер Госпогранслужбы страны Андрей Демченко ранее заявил, что каждый день через пункты пропуска по поддельным документам Украину пытаются покинуть примерно 10 человек. Он добавил, что фиксируются и попытки подкупа пограничников.