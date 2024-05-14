Бои в Харьковской области 14 мая: «Кракен» в плену, ВС РФ жестоко наступают

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Минобороны РФ сообщило об освобождении еще одного населенного пункта в Харьковской области. Где ведет наступательные действия Армия России, что не так с обороной ВСУ, скоро ли возьмут Волчанск и Харьков?

Где ведет наступательные действия Армия России

Минобороны сообщает о взятии под контроль находящегося юго-западнее Волчанска населенного пункта Бугроватка. Таким образом, подразделения группировки «Север» вышли к реке Северский Донец.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил на Первом канале, что российские силы готовятся штурмовать поселок Липцы. Он заявил, что в ближайшее время населенный пункт будет освобожден.

РИА Новости отмечают, что ВС РФ взяли под огневой контроль части трассы Харьков-Липцы, не допуская переброски подкреплений из города.

Тем временем Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские войска покинули село Лукьянцы, оно под контролем России.

Когда Армия России возьмет Волчанск

Telegram-канал «Военный Донецк» сообщил, что российские подразделения уже вошли в западную и северную части Волчанска. Источники сообщают о продвижении вплоть до улицы Авиационная. Ту же информацию подтвердил Ганчев.

«Пока украинские вооруженные силы продолжают сопротивление как в самом городе, так и на его пригорках с востока. Однако западная и северная части Волчанска уже находятся под контролем российских войск», — рассказал он.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Параллельно ВКС РФ наносят удары по противнику в самом Харькове, который пока находится в отдалении от активных боевых действий. Telegram-канал «Дневник Десантника» сообщил, что утром ВС РФ нанесли удар по скоплению живой силы противника в районе пригородов Циркуны и Великая Даниловка. Отмечено движение туда колонн скорой помощи.

Что не так с обороной ВСУ в Харьковской области

Telegram-канал «Военная хроника» провел собственный анализ операции на Харьковском направлении. Авторы канала выявили ряд общих проблем для украинской обороны на различных участках.

Так, практически все укрепления ВСУ были созданы недавно, и в основном никак не замаскированы — а значит, по ним давно пристрелялась артиллерия российской группировки «Север». Кроме того, 90% существующих позиций не были заполнены личным составом, что может означать, что оперативных резервов в Харьковской области у ВСУ просто нет. Кроме того, ВСУ не могут наладить противовоздушную оборону, поскольку мобильные комплексы ПВО поражаются на марше.

«Взятия Харькова в ближайшее время ожидать не стоит, и оно, строго говоря, в контексте нынешней фазы операции пока не имеет смысла. Особенности, которые описаны выше, создают предпосылки для установления „северными“ контроля над Липцами, откуда до Харькова сможет доставать российская ствольная артиллерия. При реализации этого сценария оборона города потребует от Киева еще больших сил и резервов, чем на текущий момент, что заставит тратить и без того дефицитные ресурсы без особого шанса на успех», — указывает «Военная хроника».

Как оказались в плену боевики украинского «Кракена»

Виталий Ганчев на Первом канале рассказал, что в плен попало несколько десятков боевиков из украинского нацбатальона «Кракен».

«У нас есть информация от военных, уже более 60 человек из „Кракена“ задержаны. Дают показания, уже не такие бравые воины, как это обычно происходило с автоматом в руках», — рассказал Ганчев.

«Известия» показали разговор с одним из бойцов «Кракена» по имени Илья Гут. Он рассказал, что позиция, на которую их отправило командование, не была готова к обороне, и отметил гуманное отношение со стороны российских военных.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что говорят на Украине о ситуации под Харьковом

В украинском парламенте обстановку под Харьковом назвали «очень напряженной». Депутат Верховной рады от партии «Голос» Кира Рудик заявила Sky News, что Россия пытается растянуть силы ВСУ, и украинцам придется «выбирать что важнее защищать».

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил в интервью The New York Times, что у Украины в Харьковской области недостаточно резервов, силы сильно растянуты и слабо вооружены. По его словам, Россия вскоре начнет наступление также в Сумской области к северо-западу от Харькова, это может произойти через 3-4 дня.

Между тем в Киев с незапланированным визитом прибыл глава Госдепа США Энтони Блинкен. Он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого заверил в готовности и дальше поддерживать украинскую сторону. В ответ Зеленский заявил, что Украине необходимы системы ПВО Patriot, как минимум две для защиты Харькова, причем «немедленно». 14 мая один Patriot пообещала передать Германия.

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