Бои с элитой ВСУ, атаки на Волчанск: что происходит под Харьковом 19 июня

Фото: МО Украины

Киев бросил в бой на Харьковском направлении элитную бригаду Нацгвардии Украины. Что там происходит сейчас, как идет сражение за Волчанск, что известно об ударах под Харьковом?

Какие силы ВСУ бросили в бой на Харьковском направлении

Минобороны РФ сообщило, что на Харьковском направлении ВС РФ вступили в противостояние с 1-й президентской бригадой Нацгвардии Украины. В ходе боев была уничтожены техника, поставленная с Запада: гаубица М777 и самоходная артиллерийская установка Paladin.

Автор Telegram-канала «Адекватный харьковчанин» сообщает, что в боевых действиях на Харьковском направлении участвует «сборная солянка ВСУ»: егерские бригады, мотопехотные бригады, тероборона, бригады морской пехоты, бригада Национальной гвардии с большим количеством техники.

«Одна из основных задач нашей операции севернее Харькова — втянуть в бой как можно большее число подразделений противника, который перебросил их с других участков фронта. Эта задача выполнена», — считает «Адекватный харьковчанин».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО Украины

Как идут бои в районе Волчанска

На территории Волчанска продолжаются упорные бои между ВС РФ и ВСУ.

«Мы постепенно выдавливаем противника с агрегатного завода в сторону южной и восточной частей города. Противник перебрасывают подкрепление, материальную часть через реку Волчью и эвакуирует „трехсотых“, которых с каждым днем все больше, как и „двухсотых“», — сообщает «Адекватный харьковчанин».

Автор канала отмечает «небывалую» активность авиации, в первую очередь со стороны России. Бомбы «утюжат» ВСУ: их склады, командные пункты, пункты временной дислокации вокруг Волчанска, Липцев, восточнее Липцев, в направлении Золочев — Слатино — Прудянка.

Украинский военный источник 19 июня подтверждает продвижение ВС РФ: пока в центральной части города идут стрелковые бои и армия России пытается закрепиться на улицах Гагарина и Пушкина, на северо-востоке российским войскам удалось продвинуться на глубину до 1,55 км в направлении сел Тихое и Волчанские Хутора.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

Что происходит под Липцами

На другом фланге российских сил на Харьковском направлении ВСУ пытаются контратаковать.

Днем 19 июня Telegram-канал «Дневник Десантника» сообщил, что по позициям ВСУ в районе Липцев отправлено «более 20 КАБ/ФАБ».

«Адекватный харьковчанин» рассказывает, что ВСУ в течение недели активно контратаковали населенный пункт Глубокое, где закрепились ВС РФ.

«Враг наступает группами до ротного звена при поддержке бронетехники. Каждый день на этом участке появляются новые пленные. Основная часть пленных — это уроженцы Харькова и Харьковской области. Возраст от 35 до 50 лет», — пишет автор канала.

Он отмечает, что российские штурмовики на Липцевском направлении активно используют мотоциклы и квадроциклы: в коттеджных кварталах узкие улицы, где не может развернуться автомобиль.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как идет наступление под Купянском

Тот же источник сообщает об активизации боевых действий на Купянском направлении.

«Наши действуют с нескольких направлений, фактически сужая кольцо обороны противника на левобережье, большая активность в районе Изюма», — указывает «Адекватный харьковчанин».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

Что происходит в Харькове

Днем 19 июня украинские СМИ сообщили о мощном взрыве, который слышали в Харькове. Позже это подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов — прилет был на окраине города.

Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО» сообщил, что ВКС РФ нанесли серию ударов по военным целям в Харькове с использованием КАБ-500.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В соцсетях распространилось интервью комбата 3-й ОШБр ВСУ (созданной на базе «Азова», запрещенного в РФ и внесенного в список террористических группировок) Дмитрия Кухарчука. Он заявил, что в настоящий момент ВСУ проигрывают войну.

«В ближайший месяц я не вижу для Харькова угрозы, а в ближайшие полгода — вижу», — предсказал Кухарчук.

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