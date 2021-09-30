Богатые страны ЕС испугались мороза и нищеты

Польский депутат Европарламента Изабела Клоц выразила недовольство энергетической политикой ЕС. Об этом она написала в своей статье для wPolityce. Она считает что именно действия Брюсселя стали отправной точкой для наступления кризиса.

Впервые за много десятилетий богатые страны Западной Европы начали бояться мороза и нищеты, — написала Клоц.

Она подчеркнула, что лидеры европейских стран вместо поисков истинных причин рекордного роста цен и решения имеющихся проблем обсуждают якобы диверсионные действия России.

Брюссель направляет все силы и средства на продвижение зелёной энергетики. Результаты его рискованной стратегии мы видим в счетах за электричество, — отметила Клоц.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе на открытии торгов 30 сентября обновила исторический рекорд, превысив $1100 за 1 тыс. куб. м.

Цены на газ в Европе выросли до колоссальных размеров из-за нехватки горючего в подземных газовых хранилищах. На Западе многие политики и общественные деятели обвиняют «Газпром» в сложившейся на европейском рынке топлива ситуации. Якобы российская компания не выполняет условия своих контрактов и обрекает европейцев на «холодную смерть» из-за желания скорее запустить в работу «Северный поток — 2».