Боец ВСУ заявил, что его подразделение бросили в Соледаре CNN: боец ВСУ заявил, что Киев бросил солдат в Соледаре без еды и воды

Фото: Edgar Gutiarrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Солдат ВСУ, который остался в Соледаре, заявил телеканалу CNN, что его подразделение «просто бросили». При этом командование обещало вывести на с позиций, отметил он в телефонном разговоре с телеканалом.

Мы пытались отступить, но русские уже там. Если сегодня не будет приказа об отступлении, мы, скорее всего, не успеем уйти. Нам сказали, что мы будем выведены. А теперь нас просто бросили, — рассказал украинский военный.

Солдат уточнил, что у его подразделения остаются боеприпасы, но уже нет еды, есть сложности с водой.

Также он по звукам взрывов определил, что другие подразделения ВСУ или оставили позиции, или исполнили приказ об отступлении.

Ранее подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский заявил, что западная часть Соледара перешла под полный контроль российских сил. Он тем не менее отметил, что в городе еще сохраняются отдельные небольшие очаги сопротивления ВСУ.