Боец ВСУ заявил, что армии придется бросить позиции под натиском ВС России Украинский военный Грин: ВСУ будут вынуждены бросить неудобные позиции

Фото: МО Украины

Вооруженным силам Украины придется оставить неудобные позиции из-за натиска ВС России, заявил боец с позывным Арти Грин, передает РИА Новости. По его словам, это мера необходима, чтобы спасти жизнь личному составу.

Нам придется оставить плацдарм и на левом берегу Черного Жеребца и, возможно, на левом берегу Оскола, — уточнил украинский боец.

Грин добавил, что когда ВСУ готовились к наступлению, никто из военного руководства и тех, кто допущен к секретной разведывательной информации, не имели реального представления о ресурсах ВС РФ. Зато, продолжил боец, в телеэфирах регулярно появлялся начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов со словами о плачевном положении дел в российской армии.

Слава богу, что мы не сконцентрировали все силы на юге, как советовали западные союзники, потому что с той пропорцией ресурсов, которые заготовили Россия и мы, прорыв с выходом больших сил на оперативный простор для нас бы закончился плачевно, — резюмировал Грин.

Ранее обозреватель чешского издания iDNES Адам Гаек обратил внимание, что ВСУ полностью перешли в оборону в начале зимы, а российские военные, наоборот, усиливают давление по всей линии фронта в зоне спецоперации. По словам журналиста, продвижение ВС РФ зафиксировано под Авдеевкой, Артемовском и на юго-западе от Донецка, а для ВСУ складывается катастрофическая ситуация.

Гаек подчеркнул, что российские силы освободили Марьинку и теперь им открыт путь на Угледар и Курахово. Он также добавил, что ВС РФ постепенно продвигаются под Артемовском, а украинские войска потеряли там уже значительную часть территории, которую они заняли в ходе летнего контрнаступления.