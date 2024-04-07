Боец ВСУ снял на видео подрыв своего грузовика в зоне СВО

Фото: МО РФ

Группа солдат ВСУ попала под удар российской артиллерии в зоне проведения спецоперации, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель». Он также опубликовал видео, снятое одним из украинских бойцов.

На записи можно увидеть, что военнослужащие ВСУ движутся по дороге, когда их грузовик попадает под обстрел. После разрыва снаряда автомобиль остановился, и бойцы, покинув машину, поспешили прочь. Пробежав под мостом и добравшись до посадки, военные укрылись в оборудованном блиндаже. В этот момент на шлеме одного из бойцов можно увидеть шеврон с флагом США.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по побережью Очакова в Николаевской области, где на базах отдыха размещались украинские военные. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Позднее стало известно, что российская авиация и артиллерия уничтожили склад Вооруженных сил Украины, где хранились безэкипажные катера и другое вооружение, переданное Киеву членами НАТО. По информации Министерства обороны России, также в 107 районах были поражены скопления живой силы и военной техники армии противника.