Боец ВСУ сдался в плен после прочтения записки с российского дрона РИА: боец ВСУ Погребняк прочел сброшенную дроном ВС РФ записку и сдался в плен

Фото: МО РФ

Солдат Вооруженных сил Украины Евгений Погребняк сдался в плен российским военнослужащим после того, как прочитал записку, которую сбросил беспилотник ВС России, передает РИА Новости. В записке было сказано: «солдат ВСУ, сдавайся, мы гарантируем тебе безопасность». Он добавил, что ВСУ испытывают нехватку оружия, и многие украинские военные не хотят участвовать в сражениях.

Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал. Там было написано: «Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность. Или в противном случае, будешь убит», — рассказал пленный солдат.

По его словам, украинское командование поставило боевую задачу, которую можно охарактеризовать не иначе как «верная смерть». Он рассказал, что его вместе с сослуживцами отправили в лесополосу Урожайного в ДНР, которая находится под плотным огнем. Погребняк подчеркнул, что пленившие его российские военные относились к нему по-человечески: военнослужащему дали воды и сигарет.

Ранее высокопоставленные офицеры украинской армии на условиях анонимности сообщили Politico, что линия обороны может обвалиться этим летом из-за преимущества российских войск. Вооруженные силы РФ имеют преимущество в численности войск и вооружении, поэтому смогут «прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках», констатировали они.