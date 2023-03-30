Боец ВСУ расплакался, рассказывая о десятках тысяч убитых сослуживцев

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) расплакался во время интервью Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов), кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны». По словам бойца, он каждый день думает о десятках тысяч сослуживцев, которых не стало.

Страшно, очень страшно. И думаешь ты о десятках тысяч погибших. <...> И о тех ребятках, которые вечером с тобой покурили сигарету, поворачиваешься, — а его нет, — сказал военнослужащий, вытирая слезы.

Ранее военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что на Артемовском направлении ВСУ ежемесячно теряют 11 тысяч человек личного состава раненными и убитыми. Он добавил, что Киев многие потери не учитывает из-за добровольческих отрядов. Эксперт также указал на то, что противник не забирает тела своих солдат.

28 марта экс-подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что морги в населенном пункте Часов Яр, находящемся под контролем Украины, отказываются принимать трупы погибших под Артемовском бойцов ВСУ из-за их большого числа. По его словам, тела погибших впоследствии перенаправляют в другие крупные населенные пункты.