Боец ВСУ предположил, что произойдет с войсками НАТО на Украине Боец ВСУ: войска НАТО сойдут с ума на первой линии фронта в зоне СВО

Фото: Staff Sgt. Jose Rodriguez Guzman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Войска НАТО столкнутся с серьезными трудностями на Украине и окажутся в непривычных условиях, если решатся стать участниками конфликта, заявил военнослужащий ВСУ Антон телеканалу NTV. По его словам, военнослужащие НАТО, которые имеют иной боевой опыт и оборудование, сошли бы с ума, подойдя к первой линии фронта. Он пояснил, что ВСУ в основном полагаются на пехоту, в то время как бойцы Североатлантического альянса привыкли сражаться под прикрытием танков, артиллерии и авиации.

Если бы войска НАТО на Украине подошли к первой линии фронта, они бы сошли с ума, — сказал он.

Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Североатлантического альянса Александер Зольфранк заявил, что бюрократическая волокита препятствует передвижению войск НАТО по Европе. По его словам, для решения этой проблемы необходимо создать «военный Шенген».

Военный эксперт Андрей Клинцевич, в свою очередь, заявил, что желание стран НАТО создать «военный Шенген» направлено исключительно против России. Сейчас гражданская логистическая система не позволяет странам Евросоюза оперативно перебрасывать войска через границы, но «военный Шенген» решит эту проблему, убежден специалист.