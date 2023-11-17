Боец ВСУ Иваница: насильное присоединение Крыма станет ярмом для Украины

Фото: МО Украины

Киеву нужно отказаться от идеи присоединить Крым и Донбасс военным путем, уверен украинский актер и участник «Дизель шоу» Олег Иваница, вступивший в ряды вооруженных сил. Согласно интервью, опубликованному в Telegram-канале «Страна.ua», артист считает, что такие действия навесят на украинцев «ярмо захватчиков».

Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками, — это ярмо и для нас, и для наших детей, — пояснил актер.

Ранее высокопоставленные чиновники Минобороны США провели закрытое совещание с конгрессменами — членами комитета по вооруженным силам палаты представителей. На нем военные озвучили свои прогнозы относительно дальнейшего хода боевых действий на Украине и планов Киева «по возвращению Крымского полуострова, которое они считают одной из своих главных целей». Выяснилось, что Пентагон «не верит, что Украина имеет или скоро получит возможность вытеснить российские войска с полуострова», и тем более сомневается, что Киеву стоит гарантировать такой маловероятный исход.

В Крыму согласны с такой точкой зрения. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма (АСНК) Роман Чегринец заявил, что заявления Киева о полуострове свидетельствуют о бессилии властей и провале контрнаступления. В результате Украина получит дырку от бублика, резюмировал Чегринец.