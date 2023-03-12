Боец «Вагнера» показал применяемый ВСУ в Артемовске дрон-камикадзе

Фото: РИА Новости

Дрон-камикадзе, сбитый в Артемовске

Штурмовик из ЧВК «Вагнер» показал журналистам РИА Новости дрон-камикадзе. По его словам, такое оружие ВСУ часто используют для атаки на штурмующие подразделения. В частности, дроны применяются во время боев за Артемовск.

Противник часто применяет дроны-камикадзе в Артемовске. Гражданские FPV дроны снаряжают самодельными взрывными устройствами и используют их в качестве барражирующих боеприпасов, — сообщил боец.

Также он рассказал, что в ходе боев за Артемовск бронетехника используется нечасто, поэтому ВСУ в основном охотятся на группы, которые занимаются эвакуацией раненых и подвозом провизии и боеприпасов к передовой.

Относительно беспилотника штурмовик заметил, что приобрести один можно за 35 тысяч рублей. По его словам, это достаточно дешево, чтобы массово поставлять такое оружие на фронт.

Боец ЧВК «Вагнер» добавил, что управление FPV-дронов ведется с помощью видеосигнала, поступающего с беспилотника в режиме реального времени — управляющий пилот видит изображение, получаемое с камеры.

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