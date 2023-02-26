Боец «Вагнера» показал, как в ВСУ наказывают провинившихся военных Боец ЧВК «Вагнер»: бойцов ВСУ сажают в клетки за провинности на фронте

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

В ВСУ существует практика сажать военнослужащих в железные клетки за какие-либо провинности, рассказал РИА Новости один из бойцов ЧВК «Вагнер». Он также показал запись с телефона бойца ВСУ, погибшего в Артемовске.

На кадрах виден сидящий в клетке украинский солдат. Голос за кадром пояснил, что его наказали за драку с сослуживцем во время застолья. В ходе стычки у последнего случился приступ эпилепсии, он едва не умер.

Такая практика вразумления, когда провинившихся сажают в клетки, у них существует, мы об этом не раз слышали, — сказал собеседник агентства.

Ранее командир взвода группы «Вагнер» рассказал, что российским войскам осталось пройти менее двух километров до центра Артемовска. Он отметил, что украинские войска еще продолжают держать оборону, но постепенно отступают, поскольку солдаты падают духом. По его словам, украинские военнослужащие не хотят воевать, но командиры отправляют их в бой, угрожая тюрьмой.