https://static.news.ru/photo/b5155ee8-2028-11ea-a713-fa163e074e61_660.jpg Председатель Центризбиркома Виктор Гончар, 31 марта 1999 года Фото: Виктор Толочко/ТАСС

Экс-сотрудник спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский признался в участии в убийстве оппонентов Александра Лукашенко. На данный момент он находится в Европе, где просит политического убежища.

Гаравский, будучи участником СОБР, вместе с сослуживцами занимался похищениями бывшего министра внутренних дел Белоруссии Юрия Захаренко, бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского по указанию создателя Спецотряда подполковника Дмитрия Павличенко. Он и убивал похищенных оппозиционеров. Об этом бывший белорусский спецназовец сообщил в интервью Deutsche Welle.

Павличенко был арестован в 2000 году по подозрению в причастности к исчезновениям оппонентов Лукашенко, но вскоре отпущен. После этого Гаравский, по его словам, помогал бывшему начальнику сжигать все материалы дела.

Начальник СОБР был отпущен по личному распоряжению Лукашенко, а на следующий день в отставку были отправлены генпрокурор и председатель КГБ Белоруссии, уточняет Tut.by.

На данный момент Гаравский, уволившийся из СОБР в 2003 году, находится в Европе и рассчитывает получить политическое убежище. Он признаётся, что раскаивается в убийстве оппонентов Лукашенко.

Юрий Захаренко, Виктор Гончар и Анатолий Красовский пропали в 1999 году. Расследование дел не закончено.

Лукашенко ранее заявил, что Белоруссии необходимо пройти сложный период, так как страна стала кому-то «костью в горле», писал NEWS.ru.