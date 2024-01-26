Боец Нацгвардии разнес пять квартир выстрелом из гранатомета в Кривом Роге «Страна.ua»: боец Нацгвардии выстрелил в дом в Кривом Роге из гранатомета

Фото: МО Украины

Мужчина, который выстрелил из гранатомета по жилому дому в Кривом Роге, оказался 36-летним солдатом Национальной гвардии Украины, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации портала, он не смог объяснить мотивы своих действий. В результате инцидента повреждения получили пять квартир.

По информации издания, ЧП произошло ранним утром 25 января. Взрыв прогремел в Терновском районе города. Как пишут журналисты, в одной из пострадавших квартир находилась женщина с маленьким ребенком. Сведения о пострадавших при этом не поступали. Следственные органы Украины уже завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Санкт-Петербурге пассажир автомобиля устроил стрельбу по пешеходу, перебегавшему дорогу. Произошедшее было снято камерой видеонаблюдения. Для поиска стрелка был введен план «Перехват». На кадрах видно, как водитель и пассажир вышли из остановившейся машины, после чего последний сделал несколько выстрелов. Инцидент произошел рядом с остановкой общественного транспорта, однако присутствие поблизости людей стрелка не смутило.