Боец ММА сделал предложение девушке после поединка, но был обвинен в измене Боец ММА позвал замуж девушку после боя, но был отвергнут и обвинен в измене

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Проигравший поединок боец ММА Лукас Буковаз сделал предложение возлюбленной на глазах 20 000 болельщиков, но был отвергнут и обвинен в измене, пишет Daily Mail. Как стало известно изданию, драма разыгралась на турнире «Битва звезд» в Чехии.

Лукас Буковаз встал на одно колено и предложил девушке выйти за него замуж, она в смущении поднесла руку к лицу под аплодисменты толпы, после чего отказала ему. Она объяснила болельщикам, что спортсмен изменил ей с другой женщиной.

Судя по тому, что произошло, я думаю, что нет. Не думаю, — произнесла девушка.

Позже боец опубликовал в социальных сетях ролик, в котором отверг обвинения в неверности.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что бывший обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов «скользко высказался» после теракта в Дагестане. Он допустил, что школы ММА Нурмагомедова могут использоваться для подготовки террористов, и призвал взять такие учреждения в Дагестане под жесткий контроль силовиков. Марков написал, что «теракт оказался связан» с Нурмагомедовым, так как один из террористов был бойцом его клуба ММА и воспитанником школы его отца.