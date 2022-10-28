Боец ЛНР: киевские силовики шантажируют родственников военнопленных Боец ЛНР Чупра рассказал про запись пыток киевскими силовиками для шантажа родных

Фото: Ukraine Presidential Press Servi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киевские силовики под пытками заставляют записывать видеообращение к родным для шантажа, заявил РИА Новости освобожденный из украинского плена боец Народной милиции ЛНР Александр Чупра. Он уточнил, что стал свидетелем этого на первичном допросе в городе Артемовске на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Я слышу, они начинают допытывать моих пацанов. Там кого-то хотели резать, опять же паяльной лампой поджигали. Подошел какой-то человек с камерой. Говорит: «Так. Вот я тебе написал, ты вот это должен сказать на камеру». Я рассказал на камеру все, что там было, — сообщил Чупра.

По его словам, точного текста он не помнит, но знает, что украинские силовики требовали у его родных деньги. Впоследствии Чупра узнал, что его родных шантажировали, а его девушке прислали видеозапись с требованием прислать деньги.

Ранее вернувшийся из украинского плена военнослужащий ДНР Владислав Егельницкий рассказал, что представительница Верховной рады Украины от Харьковской области посетила лагерь военнопленных «Запад-1» и поинтересовалась, чего они хотят. Заключенные ответили, что хотят в первую очередь мира, в ответ на что депутат заявила, что Киеву нужен не мир, а победа.