Боец «Айдара» объяснил, почему Москва победит в конфликте с Киевом Боец «Айдара»: РФ победит из-за искаженного взгляда Киева на конфликт

Фото: МО Украины

Солдаты ВСУ

Россия одержит победу в конфликте на Украине из-за искаженного восприятия ситуации Киевом, заявил боец батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Евгений Дикий в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук. В качестве примера он привел заставку украинского мобильного оператора «Киевстар», срабатывающую в том случае, когда абонент занят, в которой говорится о «приближающейся победе Украины». Он отметил, что у россиян нет иллюзии победы и они планомерно движутся к своей цели.

Вот лучше не сформулируешь это кривое мировоззрение, которое за 23-й год сформировалось в тылу. Что мы себе просто живем нашей жизнью, разговариваем по «Киевстару», а победа сама приближается. Так вот, с таким подходом она приближается к Москве, а не к нам, — сказал военный.

Ранее британские журналисты заявили, что у Вооруженных сил Украины остается все меньше шансов победить в конфликте с Россией. По их словам, численность украинской армии стремительно сокращается в боях с российскими военными.

Российский предприниматель Евгений Чичваркин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ранее заявил, что президент РФ Владимир Путин победил в санкционной войне с Западом. Бизнесмен, с 2008 года проживающий в Великобритании, высказал мнение, что критики действующей власти в РФ перестали существовать как оппозиция.