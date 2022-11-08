БНР: в Швейцарии арестовали группу болгар, подозреваемых в работорговле

Фото: Pius Koller/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

В Швейцарии арестовали группу граждан Болгарии, которых подозревают в организации международной контрабанды людьми с целью их принуждения к попрошайничеству и проституции. Об этом сообщает болгарское национальное радио (БНР). Все арестованные являются выходцами из города Луковит в Северо-Центральном регионе страны. Задержанным грозят длительные тюремные сроки.

Сообщается, что швейцарские сотрудники прокуратуры утром 8 ноября прибыли в Луковит для проведения спецоперации в цыганском квартале города. В этой связи весь район был оцеплен болгарской жандармерией и спецназом.

Мы допрашиваем здесь свидетелей, во время обысков мы нашли материалы, которые нужны нашим швейцарским коллегам. Были обнаружены банковские документы, с помощью которых осуществлялись денежные переводы, — рассказал заместитель главного прокурора болгарии Борислав Сарафов.

Он пояснил, что швейцарские следователи квалифицировали деятельность подозреваемых как эксплуатацию и содержание в рабстве. Переправленные в Женеву и лугано граждане находились в очень тяжелом положении, их вынуждали попрошайничать и заниматься проституцией, а жили они под мостами.

Перед судом Швейцарии предстанут шестеро задержанных. Согласно местному законодательству, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пять россиян просят у Швейцарии исключить их из санкционного списка, принятого в отношении России. Власти альпийской республики изучают запросы. Имена россиян, обратившихся с заявлением на исключение из списка, власти Швейцарии не называют.