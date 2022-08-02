BNR: в Болгарии попросили вернуть поставки газа по контракту с «Газпромом»

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Представители деловых кругов Болгарии призвали власти срочно возобновить поставки газа по контрактам с «Газпром экспортом», сообщает радиостанция BNR. Предполагается, что Болгария до конца года получит еще три партии сжиженного природного газа из США, другие четыре танкера прибудут в страну только в следующем году. По мнению работодателей, американского СПГ Софии недостаточно, а стоить он будет намного дороже.

[Болгарские работодатели] призвали власти в срочном порядке возобновить поставки газа в соответствии с существующим контрактом с «Газпром экспортом», — говорится в сообщении радиостанции.

В конце апреля «Газпром» полностью приостановил поставки газа компании «Булгаргаз». Причиной этого стала неоплата энергоресурса в рублях в установленные сроки. Тогда София заявляла, что нашла альтернативные, более дешевые варианты поставок. Речь шла о сжиженном газе из США и газе из Азербайджана.

Позднее посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила о готовности «Газпрома» возобновить поставки газа, если страна выполнит предложенные условия по схеме оплаты. По ее словам, договор с «Газпромом» действует до конца этого года и может быть возобновлен в любой момент. Между тем София «не добирает по году» большое количество газа, несмотря на заключенные альтернативные соглашения.