BMW и Volkswagen остановили работу ряда заводов в Европе из-за Украины

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Швейцария последовала примеру Евросоюза и расширила санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Под действие ограничений попали более 200 физических лиц и организаций, сообщается на сайте Департамента экономики Швейцарии. В частности, в санкционном списке оказались гендиректор Первого канала Константин Эрнст и сенатор Сулейман Керимов.

Федеральный советник Ги Пармелин <...> наложил санкции в отношении более чем 200 других лиц и организаций в связи с серьёзными нарушениями со стороны России международного права на Украине. Список санкций...