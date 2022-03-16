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BMW и Volkswagen остановили работу ряда заводов в Европе из-за Украины

Немецкие автоконцерны столкнулись с нехваткой деталей из-за ситуации на Украине
15:20, 16 марта 2022
BMW и Volkswagen остановили работу ряда заводов в Европе из-за Украины Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
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Немецкие автомобильные компании BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу нескольких заводов из-за нехватки деталей, которые поставлялись с Украины, об этом сообщает газета Financial Times. Отмечается, что немецкие автоконцерны не могут заниматься сборкой машин без специальных электрокабелей, которые закупались на Украине. Ещё одной причиной приостановки работы называют проблемы с логистикой. FT также сообщает, что компании находятся в поисках альтернативных источников поставок недостающих деталей. При этом отмечается, что некоторые украинские поставщики уже возобновили работу.

BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу заводов по всей Европе после того, как закрылись украинские электромонтажные заводы. На Украину приходится около пятой части поставок электрокабелей. Серьёзные проблемы возникают с логистикой, — отметили в газете.

Глава немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер ранее сообщил, что отказ от импорта российских энергоресурсов может причинить «необратимый ущерб» промышленности и бизнесу Германии. Кроме того, это будет иметь непредсказуемые последствия для теплоснабжения населения. Он добавил, что при вводе санкций в отношении России Германия должна быть готова выдержать возможные последствия.

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