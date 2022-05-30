Bloomberg: запрет на покупку недвижимости для россиян убрали из санкций ЕС Bloomberg: запрет на покупку недвижимости для россиян исключили из проекта санкций ЕС

Фото European Union/XinHua/Global Look Press

Запрет на покупку россиянами недвижимости на территории Евросоюза вычеркнули из последней версии проекта новых санкций ЕС в отношении России. Данный пункт отграничений не устраивал Кипр, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что подобный запрет в шестой пакет антироссийских санкций Еврокомиссия предлагала включить в начале мая. Норма предусматривала отказ в продаже или передаче гражданам России и юридическим лицам недвижимости в Евросоюзе.

Внеочередной двухдневный саммит глав ЕС открылся 30 мая в Брюсселе. На нём обсуждаются, в частности, антироссийские санкции, шестой пакет которых в ЕС не могут согласовать почти месяц.

Ранее стало известно, что президент Румынии Клайс Йоханнис 30 мая в Брюсселе заявил: Бухарест поддержал шестой пакет санкций против России с условием солидарности всех стран Евросоюза. По его словам, данное условие означает, что в случае форс-мажора другие страны — участники ЕС «срочно примут меры» по поддержке, например, Румынии, если вдруг прервётся снабжение по Чёрному морю.