Bloomberg: Южная Европа тайно закупает у России нефть

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные о движении танкеров пришло к выводу, что южноевропейские страны проводят скрытые закупки нефти у России. Так они укрепляют спрос на углеводороды из России при одновременном падении закупок в странах Северной Европы.

За неделю, завершившуюся 5 августа, объём поставок сырой нефти из России через терминалы Балтийского и Чёрного морей в порты Италии достиг максимального за семь недель уровня. Испания впервые с апреля закупила нефть марки Urals, при этом поставка была произведена из Казахстана. Впервые с февраля российский сорт нефти закупила Греция. Болгария и Румыния нарастили покупки российских углеводородов до 255 тысяч баррелей в сутки.

Турция также увеличила закупки до максимальных за шесть недель значений. Рост спроса на российскую нефть у ряда европейских государств свидетельствует, по оценкам издания, о высоких рисках нарушения антироссийских санкций, которые в том числе предполагают отказ от российской нефти с декабря 2022 года.

В настоящее время общий объём поставок сырой российской нефти европейским потребителям оценивается, по подсчётам агентства, в 1,38 млн баррелей в сутки. Это является наибольшим значением за последние пять недель, однако ниже объёма поставок до начала спецоперации в 1,85 млн баррелей.

Ранее Bloomberg сообщил, что Россия нашла новые способы доставки своей нефти на международный рынок — через терминал Эль-Хамра, расположенный в Египте на побережье Средиземного моря. Согласно данным мониторинговой системы по отслеживанию маршрутов по воде, 24 июля грузовое судно с 700 тысячами баррелей российской нефти прибыло в терминал Эль Хамра, после чего судно Crest загрузилось российской нефтью марки Urals.