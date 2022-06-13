Bloomberg: Украина может уничтожить Евросоюз Bloomberg предрек Евросоюзу распад в случае принятия Украины в свой состав

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Вступление Украины в Европейский союз может привести к катастрофическим последствиям для блока, пишет американское издание Bloomberg. По мнению обозревателя Андреаса Клута, к этому способно также привести возможное принятие Молдавии, Грузии, Албании, Северной Македонии и других стран, желающих стать частью ЕС. Клут полагает, что все эти государства не обладают развитыми политическими институтами, которые необходимы для вступления.

ЕС, который никогда не был образцом эффективного управления, может рухнуть или даже распасться при вступлении новых членов <...>. Экономика, судебная система и другие институты стран-кандидатов не готовы к вступлению в ЕС. Это безрассудно, — подчеркнул обозреватель.

Клут также указал на громоздкую и неэффективную систему управления ЕС, которая еще больше ослабнет с принятием новых стран.

Растущее число институтов и комиссаров, вавилонский хаос языков, традиций и национальных интересов — также проблема. Устарелые договоры ЕС не соответствуют реальности, — добавил он.

Обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл в своей статье ранее заявил, что спецоперация России на Украине продемонстрировала слабость в «щите» НАТО. По его мнению, Альянс сейчас переживает раскол и не является такой сплоченной организацией, как может казаться. Он также отметил сильную зависимость от США. Тисдалл полагает, что без согласия Вашингтона в НАТО не могут принять ни одного решения. Многие страны-члены также не готовы конфликтовать с Москвой.