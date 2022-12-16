Bloomberg: Венгрия выступает за немедленное вступление Украины в ЕС

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Украина должна как можно быстрее вступить в Евросоюз, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан, слова которого приводит Bloomberg. По его мнению, страны — члены блока должны надавить на комиссию, чтобы ускорить процесс интеграции Украины в ЕС.

Мы надеемся, что это (вступление Украины в ЕС. — NEWS.ru) произойдет как можно скорее. И странам-членам стоит оказать давление на комиссию, чтобы ускорить этот процесс, — сказал Орбан.

При этом он подчеркнул, что «венгерская позиция основана на идее взаимосвязи», а потому Будапешт планирует сохранять тесные дружеские отношения с Россией.

Кроме Украины в Европейский союз должна в скором времени вступить и Сербия, считает Орбан.

Ранее газета Népszava со ссылкой на отчет Еврокомиссии сообщила, что власти Венгрии по состоянию на 25 ноября 2022 года заморозили российские активы на 350 млрд форинтов ($915 млн). Авторы публикации отмечают, что эта цифра больше, чем было заморожено другими европейскими странами. Всего страны Евросоюза заблокировали активы на €19 млрд ($20,1 млрд).