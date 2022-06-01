Bloomberg: Венгрия потребовала не вводить санкции против патриарха Кирилла

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Венгрия потребовала не включать патриарха Кирилла в перечень антироссийских санкций Евросоюза, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства Будапешт разочаровал послов ЕС, в очередной раз затормозив принятие шестого санкционного пакета.

Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл, который возглавляет Русскую православную церковь, а также является ярым сторонником Владимира Путина и спецоперации на Украине, был исключен из списка лиц, подпадающих под санкции, — говорится в статье

Также постпред Венгрии выдвинул ряд технических замечаний по поводу запрета на российскую нефть.

Ранее сообщалось, что в ЕС предложили включить патриарха Кирилла в санкционные списки. С такой инициативой выступили власти Литвы. В качестве основания для этого называлось то, что предстоятель РПЦ является «одним из главных сторонников» спецоперации РФ на Украине.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также не сталь отрицать, что патриарх Московский и вся Руси может стать объектом персональных санкций Евросоюза