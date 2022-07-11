Bloomberg узнал о новом пакете санкций ЕС против России Bloomberg: Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций против России в течение недели

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Евросоюз планирует выдвинуть новый пакет санкций против России в течение ближайшей недели, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в политических кругах Европы. Уточняется, что последующие рестрикции могут коснуться импорта золота. ЕС также хочет расширить санкционный список физ- и юрлиц из РФ.

Предложение может включать ограничения на импорт золота, меры по исправлению предыдущих санкций и дальнейшие списки физических и юридических лиц, — сообщили в агентстве.

Уточняется, что на текущий момент обсуждение механизма по введению эмбарго на российскую нефть и газ среди политических элит Запада застопорилось и «вряд ли продолжится в ближайшем будущем». При этом некоторые страны — участницы ЕС выступают за расширение газонефтяных санкций против РФ.

Однако у подавляющего большинства стран [ЕС] нет особого желания идти на это, — сказано в сообщении.

Ранее вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявил, что Еврокомиссия (ЕК) не рассматривает полного прекращения газовых поставок из России в качестве основного сценария развития конфликта с Москвой. При этом представители Еврокомиссии все же допустили риск остановки транзита российского газа на территорию Европы.