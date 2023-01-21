Bloomberg: усиление антироссийских санкций обернется против экономики ЕС

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Дальнейшее ужесточение Евросоюзом санкций в отношении России может навредить ключевым отраслям экономики сообщества, написал обозреватель Bloomberg Джек Виттельс. Кроме того, властям стран сообщества станет сложнее сдерживать инфляцию, считает он.

Колумнист отметил, что европейские лидеры рассчитывали пошатнуть финансовую устойчивость России путем санкций, однако ограничения стали причиной перебоев поставок энергоносителей, а введение потолка цен на российскую нефть может еще больше усугубить ситуацию.

Автор напомнил, что Россия остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Евросоюз. В 2022 году на ее долю приходилась примерно половина всех поставок этого горючего в страны сообщества и Великобританию.

Если европейские покупатели не смогут найти альтернативные источники поставок дизельного топлива, санкции могут привести к увеличению расходов в отраслях, зависящих от него, таких как сельское хозяйство и автомобильные перевозки, и затруднить правительствам сдерживание инфляции, — написал обозреватель.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель пожаловался, что с каждым разом принятие новых санкций в отношении России сложнее. По его словам, чем дальше, тем больше возникает споров вокруг новых ограничений. Тем не менее, несмотря на сложности, ЕС продолжит рассматривать новые пакеты ограничений, заявил он.