Bloomberg: Украина не сможет обслуживать госдолг Bloomberg: Украина столкнется с большими сложностями при обслуживании госдолга

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Украина в среднесрочной перспективе столкнется с большими сложностями при обслуживании государственного долга, который растет из-за финансовой помощи западных стран, пишет Bloomberg со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody's. Задолженность может оказаться непосильной для украинского государства.

Хотя Украина получает помощь в виде значительных объемов международной финансовой помощи, что позволяет стране смягчить немедленные риски ликвидности, в среднесрочной перспективе это приведет к значительному росту государственного долга, — говорится в публикации.

21 мая президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине помощи в размере $40 млрд. Ранее за эту инициативу проголосовал 51 американский сенатор.

Украина получит передовые системы вооружения, в частности ЗРК Patriot, а также артиллерию дальнего действия. В Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи Киеву включает 36 контрбатарейных радаров и 18 гаубиц.